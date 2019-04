Bath, Hein

»Die Heli, die Weigel, schickte mich zu Brecht, aber der mochte mich nicht – und ich ihn auch nicht«, erzählte Evamaria Bath vor ein paar Tagen in einem Filmgespräch im Berliner »Kaffe«. Trotzdem wurde Bath eine bewunderte Schauspielerin der Berliner Theaterszene. Vor 25 Jahren spielte sie die Titelrolle in der »Tatort«-Folge »Tod einer alten Frau«. Nach weniger als fünf Minuten musste sie sterben. Regisseur Matti Geschonneck brauchte eine Schauspielerin, die eine so markante Ausstrahlung hatte, dass sie dem Zuschauer in den folgenden Szenen vor Augen blieb.

Für Bath waren solche Rollen allerdings unbefriedigend. Sie hatte kurze, erfolgreiche Theaterjahre in Thüringen hinter sich, als sie 1954 nach Berlin kam, wo sie fast vier Jahrzehnte lang dem Maxim-Gorki-Theater angehörte. 1951 spielte sie bereits die Hauptrolle im DEFA-Film »Zugverkehr unregelmäßig...