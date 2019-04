Ganz oben

Die diskrete Welt der Milliardäre

Ausgesprochen sehenswerte Doku. In kaum einem Land der Welt ist die Vermögenselite so scheu, hält sich so sehr im Hintergrund wie in Deutschland. Jahr für Jahr versucht ausgerechnet das Managermagazin, etwas Licht ins Dunkel zu bringen, und veröffentlicht eine Liste der 1.000 reichsten Deutschen. Florian Opitz hat die Redaktion dabei begleitet und allerhand über das Milieu der deutschen Superreichen erfahren.

RBB, 21.00 Uhr

Geheimnisvolle Orte

Hitlers Linz

Ausgerechnet Linz war Hitlers angeblicher Sehnsuchtsort. Er plante, die Stadt zu einem völkischen Gesamtkunstwerk zu machen. Einige Vorha...