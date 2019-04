Refugee-Casting

Das »Festival Internationale Neue Dramatik«, kurz FIND, wird immer mehr zu einer Bühne des politischen Theaters. In diesem Jahr gibt es Recherchestücke zu Migration und Grenzregimes, genderbasierter Gewalt und Identitätspolitik von Künstlern aus Mexiko und den USA, China und Vietnam, Frankreich und Großbritannien.

Sanja Mitrovic’ »Danke Deutschland« gräbt tief in der Geschichte der vietnamesischen Migration nach Deutschland und fördert zahlreiche Fundstücke zutage. Etwa, dass Alexander Gauland 1979, als er in der CDU war und noch kein großes Licht bei der AfD, höchstselbst nach Hongkong gereist war, um dort im Auftrag des damaligen Bürgermeisters von Frankfurt am Main aus Vietnam geflüchtete sogenannte Boat people aufzusuchen. 250 von ihnen brachte er mit und half, sie in Hessen anzusiedeln. Ein echter Vorläufer von Willkommenskultur.

Die Eltern der Performerin Khanh Nguyen waren »Bootsflüchtlinge«. Geboren in Koblenz ging sie mit ihnen nach dem Mauerfall...