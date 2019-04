Wohnen als neue soziale Frage

Von Sozialwissenschaftlern wird eine Mietbelastung – gemeint sind hier Miete und Nebenkosten ohne Heizung, Warmwasser und Strom – oberhalb von 30 Prozent des Nettoeinkommens als »problematisch« angesehen, bleibt doch für die sonstigen Kosten der Lebensführung schlicht zu wenig Geld übrig. Laut einer Studie der Berliner Humboldt-Universität ist diese problematische Mietbelastung für gut 5,6 Millionen Haushalte in Deutschlands Großstädten bittere Realität, wobei rund eine Million Haushalte sogar eine Mietbelastung von mehr als 50 Prozent ihres jeweiligen Nettoeinkommens verkraften müssen.

Befunde dieser Art hat der Wirtschaftswissenschaftler Heinz-Josef Bontrup, lange Jahre Professor an der Westfälischen Hochschule in Recklinghausen und vor einigen Monaten emeritiert, in seiner Veröffentlichung »Wohnst Du noch …?« zusammengetragen. Bontrup, der einer breiteren Öffentlichkeit auch als einer der Sprecher der »Arbeitsgruppe Altern...