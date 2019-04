Hass auf »Menschen aller Art«

Auf seiner Facebook-Seite posierte er mit einem Shirt der Rechtsrockband »Weisse Wölfe Sauerland«, schrieb rassistische Kommentare im Internet, so auch zum Attentat im neuseeländischen Christchurch im März. Der Neonazi André M. aus dem schleswig-holsteinischen Halstenbek soll zumindest für einen Teil der rechten Drohmails gegen Politiker, Journalisten und Anwälte sowie Bombendrohungen gegen öffentliche Einrichtungen in den vergangenen Monaten verantwortlich sein.

Am Donnerstag durchsuchte die Polizei das Einfamilienhaus in Halstenbek, in dem der 30jährige mit seiner Mutter lebt, wie das Hamburger Abendblatt am Samstag berichtete. Noch am Freitag hatte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft, die die Ermittlungen führt, erklärt, es gebe keinen dringenden Tatverdacht gegen M. Am Samstag berichtete die Deutsche Presseagentur, es seien Indizien gefunden worden, »dass der Mann sich möglicherweise kundig gemacht hat, wie man eine Bombe baut«. Daher wurde Haftbef...