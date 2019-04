Johannes R. Becher unbekannt

Es soll ein Fest der Superlative werden: 19 Jugendorchester mit 1.200 Musikern sind für das 20. »Young Euro Classic«-Festival (YEC) im Sommer in Berlin angekündigt. Erstmals werden Ensembles aus Chile, der Dominikanischen Republik, Tatarstan und Großbritannien anreisen. Ein israelisch-palästinensischer Klangkörper ist angekündigt, ein diplomatischer Geniestreich ist die Teilnahme der Nationalen Jugendorchester Chinas und der USA. Im Vorgriff auf den 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens 2020 werden alle neun Sinfonien des Meisters aufgeführt. So werde »eine jugendliche Auseinandersetzung mit diesem einzigartigen Tonkünstler und seiner von Aufklärung und Humanität geprägten Musik ermöglicht«, dozieren die Veranstalter und laden dazu ein, im Saal und auf dem Gendarmenmarkt mit dem Ernst-Senft-Chor unter Leitung von Wassili Petrenko die »Ode an die Freude« von Friedrich Schiller »für die europäische Sache« mitzusingen.

Für einen Höhepunkt des YEC, das vom 19...