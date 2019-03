Ein hundertjähriges Jubiläum

Herr Groll und der Dozent waren unterwegs nach Dürnkrut an der March. Der Dozent war nach den Enthüllungen um die »Identitären«, die vom Massenmörder in Christchurch in Neuseeland 1.500 Euro als Spende angenommen und ihn während seines Österreich-Aufenthaltes im Herbst 2018 ganz sicher nicht getroffen hatten, aufgewühlt und wollte der österreichischen Identität und deren Genius Loci nachspüren. Seiner Meinung nach hatte sie am heutigen Grenzfluss zur Slowakischen Republik im Mittelalter ihren Ausgang genommen, als ein unbedeutender schweizerischer Graf, der von der Habsburg, einem entlegenen Nest im schweizerischen Aargau stammte, im Jahr 1278 dem mächtigen Böhmenkönig Ottokar, dessen Herrschaftsgebiet sich bis Kärnten erstreckte, anlässlich der Schlacht von Dürnkrut mit seinen Landsknechten und Berittenen so mächtig aufs Haupt schlug, dass dieser tot umfiel und seine Erben des Territoriums verlustig gingen.

»Seither treiben die Habsburger in Österreich i...