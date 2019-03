Rechter Terror

Die Denunzierung der Hamburger Ida-Ehre-Schule durch AfD und Hamburger Abendblatt zieht Kreise. Am Donnerstag erhielt die Schule im Bezirk Eimsbüttel eine Bombendrohung per Mail und musste geräumt werden, wie sie auf ihrem Twitter-Account bekannt gab. Sabine Boeddinghaus, Chefin der Linksfraktion in der Bürgerschaft, erklärte am Freitag gegenüber jW, die Attacke reihe sich ein in eine Serie von Drohungen, die sich seit Wochen gegen Gerichte, Rathäuser und Einrichtungen richtet. Erst am Dienstag hatten Rathäuser in sechs deutschen Städten wegen Bombenalarms geräumt werden müssen.

Die AfD hatte die Ida-Ehre-Schule als eine »Art Kaderschmiede« diffamiert, nachdem sie über ihren Onlinepranger »Neutrale Schulen« Fotos aus dem Gebäude erhalten hatte, die linke Aufkleber, unter anderem von der Gruppe »Antifa Altona Ost«, zeigen. Das Abendblatt hatte die Kritik am 19. März weitgehend übernommen (siehe jW vom 22. März). Boeddinghaus berichtete, die Mail habe expli...