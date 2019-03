Freibrief für Billigflieger

Am Mittwoch herrschte Feierstimmung bei Verdi. 20 Jahre nach dem Einsteig von Ryanair in den deutschen Markt haben sich die Dienstleistungsgewerkschaft und die irische Billigfluglinie auf einen Tarifvertrag geeinigt. Durch diesen »großen Erfolg« werde erstmals deutsches Arbeits- und Sozialrecht für alle hierzulande Beschäftigten angewendet, freute sich Bundesvorstandsmitglied Christine Behle anlässlich der Unterzeichnung des Kontrakts mit einer Laufzeit von November 2018 bis Ende März 2021. Das in monatelangen Arbeitskampfmaßnahmen durchgesetzte Regelwerk sieht unter anderem ein 600 Euro höheres Monatsgrundgehalt, weitere Entgeltsteigerungen um bis zu 250 Euro, eine Mindeststundengarantie und einen Sozialplan im Falle von Stationsschließungen oder Reduzierungen der Flugzeugflotte vor. Außerdem genießen die Mitarbeiter Kündigungsschutz und erhalten Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall.

