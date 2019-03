Unglaubwürdige Zeugen vom Amt

Ursprünglich wollte das Düsseldorfer Amtsgericht am Mittwoch den Prozess gegen den Düsseldorfer Streetworker Oliver Ongaro wegen einer ihm angelasteten Körperverletzung zum Nachteil einer Mitarbeiterin des städtischen Ordnungs- und Servicedienstes der Stadt Düsseldorf (OSD) fortsetzen. Dazu kam es jedoch nicht. Wie Ongaros Arbeitgeber, der Wohnungslosenhilfeverein Fiftyfifty am Dienstag mitteilte, hat die Staatsanwaltschaft Düsseldorf das Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt – gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 500 Euro an die Altstadt-Armenküche.

Ongaro war zuvor beschuldigt worden, Anfang November 2017 die OSD-Mitarbeiter Frau Brecko und Herrn Zimmermann zur Rede gestellt zu haben, als diese gegen den zu 70 Prozent schwerbehinderten polnischen Wohnungslosen Lukasz Szerla vorgingen, der mit dem Fahrrad durch die Fußgängerzone gefahren war. Szerla sollte damals nicht nur ein Verwarngeld in Höhe von 15 Euro zahlen. Vielmehr wollte die OSD-S...