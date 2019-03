Der Hof, ein Gnom und sein Double

Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er überlebt durch Zusammenarbeit; er verkümmert ohne Anerkennung. Anerkennung schließt vielerlei Weisen der Rückmeldung ein, manchmal Kritik, aber manchmal auch die Entscheidung, eine Wahrheit nicht zu sagen. Dem Zwerg bei Alexander von Zemlinsky bleibt Anerkennung versagt.

Er ist eines der kostbaren Geschenke, die Infantin Donna Clara zu ihrem 18. Geburtstag erhält: Ein buckliger Gnom, der aber – und dies ist der besondere Reiz – von seiner Hässlichkeit keine Ahnung hat. Die Infantin und ihre Freundinnen machen sich den Spaß, ihr Opfer als tapferen, begehrenswerten Ritter zu behandeln; die Prinzessin deutet Liebe an. Als der Zwerg die Sache zu ernst nimmt, überlässt sie es ihrer Kammerzofe Ghita, die Wahrheit zu übermitteln. Am Ende der Selbsterkenntnis blickt der Zwerg in einen Spiegel und stirbt vor Entsetzen.

Das alles ist unendlich differenzierter gestaltet, als es hier geschildert werden kann. Zemlinsky war hauptsä...