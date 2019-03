Trotz schwächelnder Wachstumsprognosen machen Finanzinvestoren in Deutschland goldene Geschäfte. Private-Equity-Gesellschaften (PE) haben 2017 insgesamt 274 Unternehmen übernommen – rund 30 Prozent mehr als im Jahr zuvor, berichtete Christoph Scheuplein von der Hans-Böckler-Stiftung in einem Pressegespräch am Dienstag in Berlin auf Einladung der Linksfraktion. Das Geschäftsmodell von Private-Equity-Fonds ist es, Unternehmen mit dem Ziel des Wiederverkaufs zu erwerben. Von den 131 PE-Fonds, die 2017 in Deutschland Unternehmen kauften, hatten 63 Prozent ihren Rechtssitz an einem Offshore-Standort. 24,5 Milliarden Euro betrug das Transaktionsvolumen von PE-Fonds 2017 in Deutschland – auch ein Höchststand. Rund 600 Milliarden Euro sollen den Fonds zur Verfügung stehen.

Eine Menge Kapital, das nach neuen Anlagemöglichkeiten sucht. Welche Branche könnte aber mit den heutigen Wirtschaftsaussichten Wachstumspotential haben? Und auf welche Versorgung kann man nich...