Katastrophenschutz in Mosambik: Zu geplündert, um zu funktionieren

Die Katastrophe kam mit Ansage. Seit dem 3. März hatten Meteorologen verfolgen können, wie sich der Zyklon »Idai« über der Straße von Mosambik zusammenbraute. Als der tropische Wirbelsturm am Abend des 14. März auf die mosambikanische Küste traf, waren ihm dennoch die meisten Menschen dort weitgehend schutzlos ausgeliefert. Die Behörden waren offensichtlich nicht imstande, adäquate Schutz- und Rettungsmaßnahmen vorzubereiten.

»Zu arm für ein gutes Warnsystem«, titelte Spiegel Online dementsprechend am vergangenen Donnerstag und berichtete von der mosambikanischen Billigversion: »Ausgebildete Ableser« seien am Oberlauf des Flusses Buzi teils mit Fahrrädern unterwegs, um Pegelstände zu kontrollieren. Die Ergebnisse funken sie an ein Warnzentrum. Der Notfall, so sieht es das System vor, wird dann von Fahrradboten per Trillerpfeife und Megafon kundgetan. Aufgebaut wurde diese Sparvariante eines Warnsystems bereits zwischen 2005 und 2006 mit Hilfe der Münchene...