Die Freiheit der Körper

Es gibt ein berühmtes »Stichwort« in einem Mitte der 70er Jahre von Roland Barthes verfassten Text. Bereits der erste Satz lässt nichts zu wünschen übrig: »Das an dieser Stelle parlierende Subjekt muss etwas eingestehen: Es liebt es, aus einem Kino herauszugehen: den Kinosaal zu verlassen.« Es ist bis heute ein gängiger Witz geblieben: Das schönste am Kino ist der Ausgang. (Sofern man unbeschädigt herauskommt.) Allerdings sieht das plaudernde Subjekt davon ab, »ich« zu sagen. Denn das Kino ist der Ort, der ihm Gelegenheit gibt, von sich Abstand zu nehmen, dank einer Art Hypnosezustand, in dem es sich befindet. Diesen Hypnosezustand empfindet es durchaus als heilsam.

»Es gibt eine Kino-Situation und die ist prähypnotisch«, heißt es weiter bei Barthes. Diese Situation hängt keineswegs vom Film ab, nicht einmal von dem Umstand, dass man designierter Zuschauer von etwas ist. Unwissentlich wird das Subjekt in seinem Tagtraum, seinem »Dschum«, von Straßenecke z...