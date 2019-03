Freibrief für Ryanair

Jahrelang hat die Billigfluglinie Ryanair in Deutschland lebende Flugbegleiter rechtswidrig und zu miserablen Konditionen als Leiharbeiter beschäftigt. Dass das Unternehmen dabei Hunderte Betroffene mit Dumpinglöhnen abspeiste und mithin zu unbezahltem Zwangsurlaub verdonnerte, musste der Bundesregierung mindestens seit eineinhalb Jahren bekanntgewesen sein. Damals wurden die Machenschaften erstmals prominent in den Medien behandelt. Aber was hat die Politik dagegen unternommen? Nichts. Weder der Zoll noch die Bundesagentur für Arbeit (BA) schritten ein, folglich wurden auch keinerlei Strafen verhängt. Und dabei soll es bleiben. Denn inzwischen hat sich das Bundesarbeitsministerium (BMAS) der Sache angenommen – und die illegale Praxis klammheimlich legalisiert.

»Deutsche Behörden erlauben Ryanair billige Leih-Flugbegleiter«, titelte am Sonntag Welt online. Der Artikel verweist auf ein Treffen zwischen Rechtsanwälten des irischen Personaldiensleisters Crew...