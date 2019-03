Phantom und Phänomen

Im Sommer 1924 geht im Hafen von Tampico ein Mann an Land, der sich B. Traven nennt. Dem sorgfältig ausgeklügelten Namen sieht man die Herkunft nicht an. Problemlos lässt er sich bei nächster Gelegenheit zum Vornamen umfunktionieren. Und auch als Ingenieur B. Traven Torsvan tut der Namensträger alles, um in seiner neuen Heimat Mexiko so unsichtbar wie möglich zu bleiben.

In Wirklichkeit heißt dieser Mann Otto Feige und ist Deutscher, geboren am 23. Februar 1882 im äußersten Osten des damaligen Brandenburg. Sein erlernter Beruf ist Maschinenschlosser, darüber hinaus war er als sozialdemokratischer Agitator und Gewerkschaftsbeamter mit Sympathien für den Anarchosyndikalismus tätig. Doch im Alter von 25 Jahren nahm er die frei erfundene Identität eines gebürtigen Kaliforniers namens Ret Marut an und arbeitete als Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller.

Ab 1917 hatte er in seinem Münchner Ein-Mann-Verlag, unterstützt von seiner Lebensgefährtin Irene Merme...