Schule am Pranger

»Linksradikale betreiben ungestört Propaganda an Schule«, titelte das Hamburger Abendblatt am Dienstag. Im AfD-Duktus skandalisierte die Zeitung einen Vorgang an einer Hamburger Schule, der ausgerechnet über den Onlinepranger der AfD-Fraktion in der Bürgerschaft – das Portal »Neutrale Schulen Hamburg« – ausgelöst worden war. Andere Lokalblätter zogen nach. Grund für die Aufregung: In der Ida-Ehre-Schule im Stadtteil Hoheluft-Ost war eine Pinwand mit linken Aufklebern aufgetaucht, darunter Sticker der Gruppe »Antifa Altona Ost«. Am Donnerstag stellte die Schule in einer Stellungnahme, die jW vorliegt, jedoch klar: Der Skandal sind nicht die Aufkleber, sondern die Berichterstattung des Abendblattes, die sich nicht zum ersten Mal zum Sprachrohr der AfD machte.

Über das im September eingerichtete Petzportal, auf dem Schulen und Lehrer anonym denunziert werden können, waren den AfDlern Fotos aus der Ida-Ehre-Schule zugespielt worden, die sie zum Anlass für ein...