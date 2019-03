Der Preis von Paranoia

Ein kleiner Seitensprung in einer geteilten Stadt – mit gewaltigen Folgen. Da gibt es dann auch schnell nicht mehr viel zu lachen in Muayad Alayans Film »Der Fall Sarah und Saleem«. Denn die geteilte Stadt heißt Jerusalem, und die ist nicht nur politisch und kulturell geteilt, sie befindet sich bekanntlich auch an einer gesperrten Grenze, nämlich der zur palästinensisch verwalteten, jedoch von Israel militärisch weitgehend kontrollierten Westjordanland.

Natürlich ist diese Grenze auch Gegenstand ständigen Streits über Zollfragen, behördliche Zuständigkeiten, Schikanen etc. – ein wahres »Wespennest« der Möglichkeiten potentiell gefährlicher Überschreitungen. Daher wird der Seitensprung hier auch rasch zum aktenkundigen »Fall«.

Ehebruch kann Sujet der Komödie oder Tragödie sein, in unserer Gegenwart, in der die Institution Ehe erheblich an Bedeutung verloren hat, tendiert das Kino zu ersterem. Ähnliches gilt für die labyrinthischen Verstrickungen in der Wel...