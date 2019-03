Ärzte setzen auf Eskalation

In kommunalen Kliniken könnten demnächst Warnstreiks ausgerufen werden. Denn die große Tarifkommission der Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat die Tarifverhandlungen für rund 55.000 Mediziner in den mehr als 500 Kliniken am Samstag in Berlin für gescheitert erklärt. Allerdings müssten für die Arbeitskampfmaßnahmen erst noch Vorbereitungen getroffen werden. In den kommenden Wochen könnten dann Operationen verlegt werden und weitere Verzögerungen für Patienten bevorstehen.

Zugleich bereitet der Marburger Bund eine Urabstimmung unter den Mitgliedern über reguläre Streiks vor. »Wir haben auf eine Einigung am Verhandlungstisch gesetzt, aber ein Angebot erhalten, das wir als den Versuch verstehen müssen, uns die Selbstachtung zu nehmen«, sagte der Vorsitzende des Marburger Bun...