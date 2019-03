Wenn vom TKP/ML-Verfahren gegen zehn linke türkische und kurdische Aktivisten die Rede ist, meinten viele, das passiere in der Türkei, sagt Süleyman Gürcan. Kaum zu glauben sei, dass dieser politische Prozess samt Isolationshaft tatsächlich seit 2016 in der Bundesrepublik stattfindet, so der Kovorsitzende der ATIK (Konföderation der Arbeiter aus der Türkei in Europa) in Frankfurt am Main am Donnerstag bei einer Veranstaltung der Roten Hilfe. Ihre Familien dürften sie bei Gefängnisbesuchen nur hinter der Trennscheibe sehen, ebenso die Anwälte, was deren Arbeit erheblich behindere. Drei der Angeklagten der Türkischen Kommunistischen Partei/Marxisten-Leninisten (TKP/ML) sind aktuell noch in Haft. Das Verfahren vor dem Oberlandesgericht (OLG) München wird am Montag fortgesetzt. Unterstützer kündigen an, zum »Tag der politischen Gefangenen« am 18. März ihre Freilassung zu fordern.

Stephan Kuhn, Verteidiger bei dem Prozess, berichtete am Donnerstag, dass die An...