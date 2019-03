Aus den Augen

Tunesiens Behörden wissen nach eigenen Angaben nicht, wo sich der im Februar 2017 aus Deutschland abgeschobene Terrorverdächtige Bilel Ben Ammar aufhält. Justizsprecher Sofiane Sliti sagte nach einem Bericht der Deutschen Presseagentur am Dienstag abend, Ben Ammar befinde sich auf freiem Fuß, wo genau, das wisse man nicht. Der Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Lkw-Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz will den tunesischen Staatsbürger als Zeugen vernehmen – andere Möglichkeiten hat das Gremium nicht. Ben Ammar wurde aber zum Zeitpunkt seiner Abschiebung als Beschuldigter geführt. Der Generalbundesanwalt hatte das Verfahren »gegen Anis Amri und andere« am 29. Dezember 2016 – zehn Tage nach dem Berliner Anschlag und sechs Tage nach Amris Tod durch eine Polizeikugel in Italien – auf Bilel Ben Ammar erstreckt. Eingestellt wurde es offiziell erst am 19. Oktober 2017, fast ein Dreivierteljahr nach dessen Abschiebung. Belastende B...