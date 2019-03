Alle für den Klimaschutz

Wissenschaftler schlagen Alarm: »Die derzeitigen Maßnahmen zum Klima-, Arten-, Wald-, Meeres- und Bodenschutz reichen bei weitem nicht aus.« Dieser Satz leitet eine Stellungnahme von Wissenschaftlern aus Österreich, der Schweiz und Deutschland ein, mit der sie ausdrücklich die seit Monaten in zahlreichen Ländern laufenden regelmäßigen Schulstreiks für mehr Klimaschutz begrüßen. Die Anliegen der Jugendlichen seien berechtigt und gut begründet, heißt es in einer am Dienstag in Berlin vorgestellten Erklärung. Unter diese wurden seit Anfang März rund 12.000 Unterschriften aktiver Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesammelt.

Zu den Erstunterzeichnern gehören bekannte Namen wie Mojib Latif, der in Kiel die Maritime Meteorologie am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung leitet, sowie Hans Joachim Schellnhuber und Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Schellnhuber war langjähriger Direktor des Potsdamer Instituts. Nebenbei fu...