Abkassieren, wo es geht

Die Post kann voll zulangen. Das Bundeskabinett werde am Mittwoch eine neue »Post-Entgeltregulierungsverordnung« verabschieden, berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Montag. Änderungen an dem vom Wirtschaftsministerium vorbereiteten Entwurf habe es in der Ressortabstimmung nicht mehr gegeben. Die Neuregelung zwinge die Bundesnetzagentur, der Post einen sehr viel größeren Preiserhöhungsspielraum zu gewähren. In der Branche rechne man damit, dass das Porto für den Standardbrief von 70 in Richtung 85 oder sogar 90 Cent steigen könne. Wie stark die Post die Preise erhöhen darf und ob dies auf einen Schlag oder in Stufen erfolgt, wird sich aber erst in den kommenden Wochen entscheiden.

Pakete im Kofferraum

Und auch wer sich Pakete bis an die Haustür liefern lassen will, muss demnächst wohl tiefer in die Tasche greifen. Paketdienste wie DPD oder Hermes wollen sich schon bald den Service extra bezahlen lassen, wie die Rheinische Post (RP) am Donnersta...