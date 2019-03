»Es geht nicht nur um klassische Erwerbsarbeit«

Judith Amler, an welchen Aktionen zum Internationalen Frauentag waren Sie beteiligt?

ATTAC-Aktivistinnen sind im Bankenviertel von Frankfurt am Main gegen das unsäglichste Phallussymbol, das ich dort kenne, mit einer überdimensionalen Schere vorgegangen. An der Skulptur vor der DZ-Bank, »Inverted Collar and Tie« (Kragen und Krawatte, auf den Kopf gestellt, jW), haben wir ein lila Transparent befestigt mit der Losung: »Patriarchat und Ausbeutung? Ohne uns!«

Die Figur mit hochgerecktem Schlips steht für männliche Dominanz im von uns scharf kritisierten globalen Kapitalismus. Wir wollten darauf aufmerksam machen, wie diese Wirtschaftsform und die weltweite Unterdrückung von Frauen miteinander einhergehen. Ein Banker wollte wissen, weshalb wir ausgerechnet hier protestieren. Als wir auf die Figur deuteten, musste er zugeben, dass wir hier genau an der richtigen Stelle waren.

Sylvia Gabelmann, was hat Sie an diesem 8. März beeindruckt?

Die Frauenbewegung ist i...