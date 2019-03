Anlass zur Besorgnis

Wer im Band »China verstehen« von Robert Fitzthum eine Analyse des zweifelsfrei beeindruckenden Aufstiegs des ostasiatischen Landes von einer zurückgebliebenen, agrarisch geprägten und neokolonial ausgeplünderten Region hin zu einer weltweit führenden Wirtschaftsmacht vermutet, wird leider enttäuscht sein. Den Schwerpunkt des Buches bilden die derzeitigen geopolitischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und China, die Fitzthum aus chinesischer Sicht schildert.

Besonders interessant sind die in dem Buch ausführlich dokumentierten Daten zur chinesischen Industrieproduktion und zum Umfang des transpazifischen Handels. Der größte Teil der Handelsgüter fließt dabei von Ostasien in Richtung Nordamerika, nur eine kleinerer Teil in umgekehrte Richtung – zutreffend erwähnt der Autor in diesem Zusammenhang den permanent steigenden Verschuldungsgrad der USA. Bei den ausführlich geschilderten Konflikten zwischen den USA und China handelt es sich womöglich auch um...