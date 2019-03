Der Aufklärer und die Achillesferse

Mit »Der Überzeugungstäter« ist seine jüngste Publikation von 2017 überschrieben. Er mochte diesen Titel zunächst nicht, weil darin das Wort »Täter« enthalten war. Aber stand nicht an erster Stelle »Überzeugung«? Werner Großmann hatte seinem Staat von dessen erstem Tag an gedient, und nur wenige Monate vor dem Untergang der DDR schied er aus dem Dienst, dem er 38 Jahre angehört hatte. Zuletzt, in der Nachfolge von Markus Wolf, als Chef der Aufklärung und Stellvertreter des Ministers. Ohne Überzeugung von der Notwendigkeit seines Jobs hätte er ihn nicht ausüben können.

Der Generaloberst a. D. gehört zur Generation der Gründer der besseren deutschen Republik, die nun seit bald 30 Jahren Geschichte ist. Er wuchs in einem Dorf in Sachsen auf, in dem es weder elektrisches Licht noch Radio, wohl aber Hakenkreuzfahnen gab. Dass er 1940 ans Gymnasium nach Pirna kam, verdankte er seinen sportlichen wie intellektuellen Fähigkeiten, mehr aber noch der Zusicherung de...