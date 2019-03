Roter Ballon neben roter Mütze. Banksy in Stuttgart

Wir erinnern uns: Kaum war Anfang Oktober 2018 der Hammer gefallen und der Zuschlag erteilt – gut eine Million britische Pfund –, zuckelte das »Mädchen mit Luftballon« aus seinem Goldrahmen nach unten, war ein Teil des Sprühkunstwerks in Streifen zerlegt, hatte sich während einer Auktion bei Sotheby’s ein Werk des Street-Art-Künstlers Banksy selbst zu zwei Dritteln geschreddert. Banksy veröffentlichte kurz darauf sein Video »Shred the Love (The Director’s Cut)«, in dem zu verfolgen ist, wie jemand eine Schreddervorrichtung in einen Rahmen einsetzt. Dann sind Aufnahmen von der Versteigerung im Moment der teilweisen In-Streifen-Schneidung des Bildes zu sehen, und während am Ende das Kunstwerk komplett geschreddert wird, heißt es, bei den Proben habe bis zum intendierten Ende immer alles bestens funktioniert.

Spekulationen machten sich breit, warum der Schredder, als es darauf ankam, keine ganze Arbeit leistete, und wieso Sotheby’s das Werk vor der Auktion n...