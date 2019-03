Gemeinnütziger Hannibal

Erst im Februar hat der Bundesfinanzhof (BFH) der globalisierungskritischen Organisation ATTAC die Gemeinnützigkeit entzogen. Vor diesem Hintergrund sorgt ein Bericht des Tagesspiegel (Dienstagausgabe) für Kopfschütteln. Das Berliner Blatt berichtete, dass der als rechtslastig geltende Verein Uniter beim Finanzamt Stuttgart als gemeinnützig anerkannt ist und Spenden an den Verein daher steuerlich absetzbar sind.

Uniter ist nach Recherchen der Taz ein Verein, in dem sich vor allem ehemalige und aktive Mitglieder von Spezialeinheiten organisieren (jW berichtete). Vereinsgründer ist demnach André S., Deckname: Hannibal, früher Soldat beim Kommando Spezialkräfte (KSK) in Baden-Württemberg und Kopf eines bundesweiten Netzwerks, das im Fokus von Ermittlungen steht. Der Tagesspiegel schrieb am Dienstag, S. habe als stellvertretender Vorsitzender von Uniter unter seinem Decknamen Chatgruppen geleitet, in denen sich Mitglieder – darunter ehemalige...