Herein zum 8. März! Philippika zum Frauentag

Wenn man Frauen und Tiere liebt, kann man Kitsch mit Frauen und Tieren aus genau diesem Grund nicht ausstehen; Liebe ist das exakte Gegenteil von Kitsch.

Liebe basiert auf der Wahrheit des Erkennens, Kitsch auf Lüge und Wattierung der Verhältnisse. Sind die turnusmäßig organisierten Feierlichkeiten zum Internationalen Frauentag mitsammen der Parolen »Frauen gemeinsam sind stark« (oder nicht doch eher Quark?) und »Jede Frau ist schön und schlau!« (Aber was ist mit Mutter? Gildet die auch noch als Frau?) am 8. März Ausdruck der zur Menschen-, also zur Emanzipation entschlossenen und bereiten Freiheitsliebe? Oder Kitsch, wie beispielsweise der »Christopher Street Day«, Pflichttermin für Selbstdarsteller und Andersrum-Spießer? (Vom organisierten Erbrechen namens Karneval der sich für »jec...