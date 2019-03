Canned Heat gekapert. Ein aktueller TV-Spot von Amazon

Ein Opel kurvt zu Beethovens Neunter durch Budapest, ein Typ trinkt Cola zu einer Coverversion von Blondies »One Way or Another«, ein ICE flitzt zu Iggy Pops »The Passenger« durch die Landschaft. TV-Werbespots werden zur emotionalen Verstärkung der Botschaft gern mit Musik unterlegt. Nicht selten vergreifen sich die Werber an vorhandenem Material und haben dabei keine Skrupel, die Titel aus ihrem Kontext herauszureißen. Ein besonders ekelhaftes Beispiel für diese Praxis ist ein Spot von Amazon, der gerade im deutschen Fernsehen läuft.

Der Spot bewirbt die Shop-Plattform »Storefronts«, die Amazon im Herbst in Deutschland, Großbritannien und den USA gestartet hat und auf der sich kleine und mittlere Händler präsentieren können. Gezeigt wird, wie Produkte von Geschenkeshops namens »Manufaktur Liebevoll« mit diversen Beförderungsmitteln durch die Lande reisen...