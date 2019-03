Entspannungsdenkmal

Die nordöstlich an Norwegen anschließende Halbinsel Kola ist ein unwirtlicher Ort. Tundra, Fels und Fjorde. Bewohnt ist sie im Grunde aus militärischen Gründen. Denn sie liegt zwar weit nördlich des Polarkreises, aber wegen der Ausläufer des Golfstroms ist das Meer eisfrei. Das bedingt ihre strategische Bedeutung für Russland: In beiden Weltkriegen gelangten über den erst 1913 eröffneten Hafen von Murmansk westalliierte Hilfskonvois für Russland bzw. die Sowjetunion ins Land. Und im Kalten Krieg war die Halbinsel Operationsbasis für die sowjetische Nordmeerflotte und ihre Atom-U-Boote. Diese schwimmende Zweitschlagskapazität trug Bomben, und die Schiffe waren selbst auch nicht ohne. Autor Michael Schmidt, in der DDR als Journalist ausgebildet und nach 1989 vom NDR-Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern übernommen, beschreibt das in seinem Buch »Sperrzone Murmansk« sehr deutlich: »Die Unterwasserreaktoren sind hochgezüchtete, leistungsstarke Druckwasseranla...