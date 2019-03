An die Fleischtröge

Jörg Drews gehört mit seiner Firma Hentschke Bau zu den größeren Unternehmern in Bautzen. Wo die öffentliche Hand im Zuge neoliberaler Einsparpolitik Ausgaben streicht, scheint Drews einzuspringen. Er sponsert den regionalen Fußballverein und die Sternwarte. Wer wirklich hinter der Fassade des »sozial engagierten Unternehmers« steckt, zeigte unter anderem Annalena Schmidt. Die aus Hessen stammende 32jährige Bloggerin, die am Sorbischen Institut in Bautzen arbeitet, dokumentiert rechte Aktivitäten. Hentschke Bau spendete ihren Angaben zufolge 2017 der AfD 19.500 Euro. Zudem unterstützt Drews laut der Süddeutschen Zeitung vom 9. Februar ein Verschwörungsmagazin und sprach sich auf Kundgebungen vor Mitgliedern der »Identitären Bewegung« gegen den UN-Migrationspakt aus.

Am 26. Mai will der Bauunternehmer in den Stadtrat einziehen. Allerdings tritt er nicht für die AfD an, sondern für das der Partei programmatisch nahestehende »Bürgerbündnis«. Dass sich die Af...