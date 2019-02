»Man muss eben funktionieren«

Nach den verschiedenen Wendungen (»Turns«), die auch die Geschichtswissenschaft mit- und durchgemacht hat, erschließen seit einigen Jahrzehnten kulturwissenschaftliche Ansätze neue Forschungsgegenstände. So widmet sich der Leipziger Historiker Dirk van Laak seit längerem der Erforschung der »Infrastrukturen«, der erstaunlicherweise bislang weder in der Geschichtswissenschaft noch in den Sozialwissenschaften die nötige Aufmerksamkeit gezollt wurde. Die Ergebnisse dieser Arbeit hat er in dem Buch »Alles im Fluss. Die Lebensadern unserer Gesellschaft« gebündelt. Interessant ist das vor allem deshalb, weil wir über Infrastrukturen (also »alles Stabile, das notwendig ist, um Mobilität und einen Austausch von Menschen, Gütern und Ideen zu ermöglichen«) erst dann nachdenken, wenn sie nicht funktionieren – so selbstverständlich sind sie für uns.

Van Laak beginnt seine Darstellung mit dem Smartphone, dieser »Fernbedienung der Netzwerkgesellschaft«, dessen hinter- ...