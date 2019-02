Luftsicherheitskräfte gegen Tarifergebnis

Die Freude über den erfolgreichen Tarifabschluss für die Beschäftigten im privaten Luftsicherheitsgewerbe war bei der Gewerkschaft Verdi groß – währte aber nicht lange. Denn unerwartet votierten 55 Prozent der Mitglieder bei einer Befragung gegen die Annahme des ausgehandelten Entgelttarifvertrages.

Der wäre der erste überhaupt in der Geschichte dieser Branche und sollte zum 1. März in Kraft treten. Statt dessen stehen nun Nachverhandlungen mit der Unternehmerseite in Gestalt des Bundesverbands der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) auf der Tagesordnung. Um »strittige Punkte des inzwischen vorliegenden Tarifvertragstextes und weitere Kritikpunkte« werde es dabei gehen, kündigte das für den Fachbereich Besondere Dienstleistungen zuständige Verdi-Bundesvorstandsmitglied Ute Kittel an. Laut einem Pressebericht reagierte BDLS-Präsident Udo Hansen mit »großem Unverständnis« auf das Mitgliedervotum zum Tarifergebnis, war aber grundsätzlich zu weiteren Gesprächen...