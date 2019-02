Unmut und Würde

Eine Kelle Schlechte-Laune-Zen gefällig? Als Nachschlag? »The smell of piss is so strong, it smells like decent bacon.« Als die Sleaford Mods im Mai 2014 hierzulande erstmals tourten, war das Duo aus Nottingham noch eine Sache der Mundpropaganda unter wenigen Eingeweihten.

Diese Zeiten sind längst vorbei. Mittlerweile haben Sänger Jason Williamson und der stets Bier trinkende Beisteher, Programmierer und Knöpfchendrücker Andrew Fearn Karriere gemacht, spielen in großen Hallen und auf Festivals, haben ein bedeutungsloses Album von The Prodigy veredelt (»Ibiza«) und werden für ihren so konzisen wie komischen Popentwurf von klassenbewusster Gift-und-Galle-Lyrik mit extrem hohem »Fokkin’«-Anteil zu aufreizend minimalistischen funky Beats und Loops gefeiert.

Sleaford Mods künden von Wut und Frustration eines prekären Lebens, der Vernichtung des Sozialen (z. B. in »Bored To Be Wild«) und können doch wenig mehr tun, als den Status quo des Neoliberalismus voller ...