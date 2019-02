»Ein Minus hätte nicht in den Kram gepasst«

Das Statistische Bundesamt hat am vergangenen Freitag Entwarnung gegeben: Die deutsche Volkswirtschaft sei mit null Prozent Wachstum knapp an der Rezession vorbeigeschrammt, heißt es. Sie zweifeln die Zahlen an. Was ist faul in Wiesbaden?

Wir verfolgen bei Makroskop.eu sehr genau die aktuellen Entwicklungen, das heißt die Konjunkturindikatoren. Wir haben uns die Zahlen angeguckt und gesehen, dass es einen tiefen Einbruch in der Ökonomie in Deutschland gibt. Besonders stark ist dieser im produzierenden Bereich, dazu zählen das verarbeitende Gewerbe und die Bauindustrie. Das passt überhaupt nicht zu dem Ergebnis des Statistischen Bundesamts. Das produzierende Gewerbe ist im dritten Quartal eingebrochen. Da hatte man in Wiesbaden einen Rückgang des BIP um minus 0,2 Prozent errechnet. Das produzierende Gewerbe ist aber auch im vierten Quartal fast genau so stark wie im dritten gesunken.

Was haben Sie beobachtet?

Wir haben uns die Vergangenheit angeguckt. Es g...