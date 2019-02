Staatsschutz auf dem Kriegspfad

Rechte Netzwerke in deutschen Polizeibehörden verlieren offensichtlich mehr und mehr ihre Hemmungen. Vor allem zwei Fälle sorgen aktuell für Aufsehen: In Frankfurt am Main wurde die Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz, die im NSU-Prozess mehrere Opfer vertreten hatte, gleich mehrfach bedroht. Nachdem die Juristin erstmals im August 2018 ein Drohfax erhalten hatte, das mit »NSU 2.0« unterzeichnet war, wurde der Verdacht laut, dass das Schreiben aus den Reihen der Polizei kommen müsse, da darin Insiderwissen der hessischen Polizei enthalten gewesen sei. In den letzten Monaten erhielt Basay-Yildiz weitere Schreiben, die diesen Verdacht bestätigten. Noch immer ermitteln die Behörden gegen mindestens sechs derzeit suspendierte Polizeibeamte aus Frankfurt (jW berichtete). Restlos aufgeklärt ist der Fall bisher nicht.

In Berlin hatte unterdessen ein Beamter Drohbriefe gegen Aktivisten der linken Szene verschickt. Zwei dieser Schreiben soll der Täter, Sebastian K., ...