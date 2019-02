Heimatland

Oder die Frage, wer dazugehört

Am Rande von Köln, direkt hinter der Autobahn 1, liegt das größte private Baugebiet Deutschlands: Widdersdorf. Mehr als 10.000 Menschen leben hier, die meisten sind neu. In Widdersdorf haben zwar Menschen Häuser gebaut und bezogen, es gibt aber kein Zentrum im neuen Ort, der Hauptplatz ist meist leer, keine Kirche, kein Rathaus. Was erzählt Widdersdorf über dieses Land. Vielleicht, dass wir eine Planwirtschaft brauchen?

Getrieben

Wir bleiben öffentlich-rechtlich und gehen zu den Frauen, die diesen Film im wesentlichen verantworten. Und das ist ja durchaus immer noch bemerkenswert in diesem Lande. Psychologin Dr. Kara Bischoff wird von ihrer Exfreundin...