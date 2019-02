Wacklige Konstruktion

Großer Erfolg für die Verteidigung im sogenannten Elbchaussee-Verfahren gegen fünf Gegner des G-20-Gipfels in Hamburg im Juli 2017: Das Landgericht Hamburg hat nach Informationen von junge Welt die Haftbefehle zweier Angeklagter aufgehoben. Die Studenten Halil K. und Can N. aus dem Rhein-Main-Gebiet wurden bereits am 14. Februar nach siebeneinhalb Monaten aus der Untersuchungshaft entlassen. Jetzt sitzt nur noch einer der Angeklagten, ein Franzose, im Untersuchungsgefängnis Holstenglacis.

In dem Beschluss der Kammer, der jW vorliegt, heißt es, die Kammer gehe »nach dem bisherigen Verlauf der Beweisaufnahme« von einer niedrigeren Straferwartung aus, als bisher in den ergangenen Haftentscheidungen angenommen. Die vier deutschen Angeklagten hätten eingeräumt, dass sie zwar an dem Aufzug in Altona teilgenommen hätten, sich aber »sämtlich glaubwürdig (…) von den stattgefundenen Zerstörungen distanziert«. Die Kammer bezog sich damit auf eine Einlassung der vier...