Fünf Jahre Illusionen

Es gibt in der ukrainischen Politik eine Kategorie von etwas belächelten Akteuren: die »Eurooptimisten«. Das sind jene, die nach wie vor daran glauben, dass die Anbindung an den Westen dem Land auf irgendeine auch für den Normalbürger spürbare Weise zugute kommen müsse. Sie sind eloquent, werden in den Medien gern zitiert, notfalls auch mit »nestbeschmutzender« Kritik an der gegenwärtigen Staatsmacht – aber sie sind aus dem Spiel. Reden dürfen sie, entscheiden tun andere.

Die Hoffnungen großer Teile des ukrainischen Klein- und Bildungsbürgertums, die EU-Assoziierung würde ein Ende der allgegenwärtigen Korruption des Systems Janukowitsch bringen, wurden brutal enttäuscht. Bei Umfragen sagen Mehrheiten in der Ukraine, die Bestechlichkeit der Amtsträger sei heute schlimmer als unter Wiktor Janukowitsch.

Gebracht hat die EU-Assoziierung den Ukrainern den visafreien Reiseverkehr in die EU. Millionen haben davon Gebrauch gemacht, insbesondere, um in der EU Arbe...