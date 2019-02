Scobel – Die Plastikflut

Vor kaum 150 Jahren wurde das Plastik erfunden. Was das Leben zunächst einfacher und billiger gemacht hat, ist ein riesiges Umweltproblem geworden. Das EU-Verbot von Plastiktellern, Trinkhalmen und anderen Wegwerfprodukten aus Kunststoff ist beschlossen. In Kraft treten werden die Änderungen 2021. Laut Umweltbundesamt nimmt die Menge des Plastikmülls in Deutschland stetig zu. Ganz oben stehen vor allem Verpackungen für To-go-Lebensmittel wie Kaffee und Imbissprodukte. Besteuern, ja? Das Einfache, was schwer zu machen ist? Wir stehen in der Verantwortung – für die Meeresschildkröten, mindestens. Vorher Doku.

3sat, 21.00

Königreich des Verbrechens

Filme aus Australien sind schon deswegen interessant, weil weite Teile dieses ...