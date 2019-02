Auf Durchzug

Schimmel an den Wänden, defekte Heizungen, Durchzug in den Zimmern – diese und andere Missstände sollen in einer Unterkunft für Flüchtlinge im Hamburger Bezirk Altona herrschen. Das Alarmierende: In den beiden betroffenen Containern der Unterkunft Luruper Hauptstraße sind 13 Frauen mit Kindern untergebracht, das jüngste Kind ist gerade mal sechs Monate alt. »Das sind gesundheitsgefährdende Zustände, aber die Behörden und der Träger der Unterkunft kümmern sich einfach nicht darum«, erklärte die Altonaer Bezirksabgeordnete Blanca Merz von der Linkspartei am Dienstag gegenüber jW.

Gemeinsam mit Flüchtlingsinitiativen setzt sich Merz bereits seit Wochen für die aus Ghana, Burkina Faso und Eritrea stammenden Frauen ein. »Die wohnen da in einem Loch, diese Container sind unbewohnbar«, sagte sie. Es regne hinein, an kalten Tagen würden Türen einfrieren. Die Heizungen seien nicht regulierbar. Bereits im Oktober 2018 hätten sich die Bewohnerinnen bei dem Träger de...