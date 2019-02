Politik der Differenz

Im April 1994 hielt der britische Kulturwissenschaftler Stuart Hall drei Vorträge, die sich mit Rasse, Ethnizität sowie mit dem Verhältnis von Nation und Migration befassen. Ein knappes Vierteljahrhundert später liegen sie auf deutsch vor. Lässt sich daraus noch etwas lernen?

Tatsächlich könnten weite Teile des dritten Vortrags mit dem Titel »Nation und Diaspora« mit geringfügigen Änderungen auch heute geschrieben werden. Einwanderung aus dem Süden in die Industrieländer, Grenzziehungen als Abwehr, eine starre Behauptung nationaler und kultureller Werte, religiöse Fundamentalismen in islamischen wie christlichen Varianten, dazu ein früh geahnter »Brexit«, der nur noch nicht so heißt – Halls Beschreibung seiner Gegenwart weist ihn als guten Prognostiker aus. Auch wie Gruppen von Einwanderern gegen die Feindschaft, die sie erfahren, eine eigene, angeblich »wesenhafte« Kultur aufbieten, ist zutreffend geschildert, ebenso wie das Gegenteil: dass es auf beiden...