Ansteckungsgefahr

In Fortsetzung der »Nachahmungstäter«: »Das Werden ist eine Vermehrung, die durch Ansteckung geschieht«, heißt es im »Anti-Ödipus« von Deleuze/Guattari. Aber wie genau »geschieht« die Ansteckung? Ende 1967 fahre ich mit der Straßenbahn zur Arbeit in eine Schiffsmaklerei. Von meinem Gehalt hatte ich mir bereits eine Timex-Armbanduhr gekauft, einen schicken Morgenmantel und einen noch schickeren Karmann Ghia, einen Arbeiterporsche, wollte ich mir noch zulegen. Am Bremer Marktplatz steige ich aus und sehe, dass am Rathaus etwa hundert Menschen die Schienen blockieren. Sie demonstrieren gegen eine Fahrpreiserhöhung. Statt zur Arbeit zu gehen, setze ich mich zu ihnen. Bald kommen Polizisten. Sie zerren an uns und heben uns weg. Dabei reißt mir einer die Uhr vom Arm. Seitdem habe ich nie wieder eine feste Anstellung gehabt und mir vom Gehalt etwas Tolles kaufen müssen.

Man kann sagen, die Sitzblockade der Bremer Schüler hatte etwas Ansteckendes, zugleich hatte ...