»Alle Gesetze müssten fortan überprüft werden«

Der Innenausschuss im Bundestag hat sich am Montag vergangener Woche mit einer möglichen Verankerung des Klimaschutzes im Grundgesetz befasst, Sie waren als Sachverständige geladen. Bislang heißt es in Artikel 20a: »Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen …«. Wie aussichtsreich sind Verfassungsklagen gegen unzureichenden Klimaschutz bislang?

Mit dem von unserer Kanzlei erstrittenen Garzweiler-Urteil vom 17. Dezember 2013 hatte das Bundesverfassungsgericht den Rechtsschutz derjenigen gestärkt, die aufgrund des Braunkohletagebaus von Enteignung und Umsiedlung betroffen sind. Es hat aber auch festgestellt, dass der Grundgesetzartikel 20a dem Gesetzgeber einen weiten Spielraum gibt, wie die energiepolitischen Rahmenrichtlinien gestaltet werden.

Deshalb wurden bislang nur unzureichend Regelungen zur Einhaltung der Klimaschutzziele geschaffen. So fehlt es an hinreichenden Vorgaben, an die sich Proj...