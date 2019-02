Im Deutungsgeschäft

Das Heft 1/2019 der Zeitschrift Arbeit – Bewegung – Geschichte widmet sich einmal mehr der deutschen Revolution 1918/19, die anlässlich ihres 100. Jahrestages nun doch etwas stärker in den Blickpunkt des Interesses gerückt ist, als anfänglich zu erwarten war. Doch ob der Versuch gelingt, die Revolution und ihre Akteurinnen und Akteure für eine Traditionserzählung der Bundesrepublik zu vereinnahmen, bleibt vorerst offen. Was sich aber doch verändert hat, ist an den Debatten um Person und Rolle Rosa Luxemburgs zu erkennen. Man muss nur die völlig unterschiedlichen Wertungen von Luxemburg und Liebknecht in der neuen Luxemburg-Biographie Ernst Pipers zur Kenntnis nehmen: Während Karl Liebknecht weiterhin verketzert wird, will das Bürgertum offenbar nun auch ein wenig an der Ausstrahlung Rosa Luxemburgs partizipieren.

In seiner Auseinandersetzung mit Luxemburgs Schrift »Zur russischen Revolution« setzt sich Jörn Schütrumpf ...