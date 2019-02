»Ihr Rucksack ist offen«

Dass Bruno Ganz am vergangenen Freitag im Alter von 77 Jahren nachts in seinem Haus in Zürich starb, erfuhr ich von dem mir am nächsten stehenden Blutsverwandten, der mir schrieb: »Bruno Ganz war für mich immer DER deutsche Schauspieler (wenn auch eigentlich Schweizer).« Mich hatte der Schauspieler tief beeindruckt, als er in »Der amerikanische Freund« von Wim Wenders einen dem Tode geweihten Rahmenbauer spielte, der als Auftragskiller angeheuert wird. Bruno Ganz war ein sehr spezieller, ganz besonderer Schauspieler, ein Mann für komplexe Rollen.

Um so erstaunlicher, dass er den vernagelten »Es war nicht alles schlecht an Hitler!«-Deutschen den Gefallen tat, ausgerechnet der eindimsionalmöglichsten aller historischen Figuren seine Schauspielkunst zu widmen: Hitler, in »Der Untergang«, zusammenbramarbasiert von Bernd Eichinger, dem Kommerz-und-Gala-Papst, der München für Hol...