Der amerikanische Traum

Die Europäer in der Neuen Welt

Die Eroberung Amerikas durch die Europäer kostete rund 90 Prozent der Ureinwohner das Leben. Die Auswanderer aus England gründeten Jamestown in Virginia und die Plimoth Plantation in Massachusetts. Während in den Südstaaten mit Hilfe der Sklaverei viel Geld verdient wurde, entwickelten sich die Nordstaaten zu industriellen Zentren. Hier sind schon die Wurzeln des später folgenden Bürgerkrieges zu finden.

Mit Siebzehn

Damien und Tom gehen in dieselbe Klasse. Sie können sich nicht ausstehen. Doch dann müssen sie miteinander klarkommen. Als Toms Adop...