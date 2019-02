Querstellen in Dresden

Auch in diesem Februar drohen Dresden rechte Aufzüge und Aktionen anlässlich der sich zum 74. Mal jährenden Bombardierung der Stadt im Jahr 1945. Ein rechtes Bündnis mobilisiert für diesen Freitag zu einer als Trauermarsch getarnten Demonstration.

Bis 2009 waren die von Neonazis organisierten Märsche zu den größten regelmäßig stattfindenden faschistischen Aufzügen in Europa angewachsen. In den beiden darauffolgenden Jahren war es dem Bündnis »Nazifrei – Dresden stellt sich quer« durch Massenblockaden gelungen, die Neonazis daran zu hindern, durch Sachsens Hauptstadt zu ziehen. Dennoch versuchen rechte Kräfte weiterhin in den Tagen um den 13. Februar in Dresden zu marschieren.

Aus genau diesem Grund wird auch in diesem Jahr das Bündnis »Dresden nazifrei« wieder »die Naziaktivitäten in der Stadt beobachten«, wie es in einer Presseerklärung vom Freita...