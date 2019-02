Knapp zwölf Euro die Stunde

Mittwoch morgen in Cottbus. Die Tore des Bahn- und Busdepots im Norden der Stadt sind geschlossen. Es sind 40, vielleicht 50 Angestellte der kommunalen Verkehrsgesellschaft, die bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt ausharren. Manche sind schon Stunden hier. Seit halb vier Uhr morgens wird gestreikt. Die Stimmung ist gut, ein Becher warmen Kaffees sorgt dafür, dass die Temperaturen erträglich bleiben.

»Nur zwei Busse haben heute das Depot verlassen«, sagt Jens Gröger. Er ist Verhandlungsführer der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und sichtbar zufrieden. »Bis auf die zwei Fahrer machen alle mit.« Gröger war einen Tag zuvor schon in Frankfurt an der Oder. Auch dort wurde in den Verkehrsbetrieben gestreikt. Alle Kollegen hätten sich an dem Ausstand beteiligt.

Die Arbeitsniederlegungen sind als Signal an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) gedacht. Deshalb sei auch bewusst die Ferienzeit in Brandenburg für den Warnstreik ausgewählt wo...